Ist Julian Claßen (29) auf der Suche nach Ablenkung? Am Freitag machte der YouTuber die Trennung von seiner Frau Bibi Claßen (29) öffentlich. Zuvor hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass die beiden kein Paar mehr sind: Sie hatten sich für eine Weile aus dem Netz zurückgezogen – am Freitag sind zudem Bilder aufgetaucht, die Bibi oder eine Frau, die ihr ähnlich sieht, vertraut mit einem anderen Mann zeigen. Nun wurde Julian mit einer unbekannten Person gesichtet.

Auf TikTok kursiert ein Video, in dem Julian mit einer Frau zu sehen ist, bei der es sich augenscheinlich aber nicht um Bibi handelt. Der 29-Jährige berührt die unbekannte Dame am Po und am Rücken – ob das was zu bedeuten hat, ist ungewiss. Es könnte sich schließlich auch nur um eine gute Freundin von Julian handeln. Die Aufnahmen sollen in der Nacht von Freitag auf Samstag im Kölner Nachtclub namens Diamonds entstanden sein.

In seinem Trennungsstatement, das am selben Tag veröffentlicht wurde, wirkte Julian total geknickt. "Ich weiß nicht, wie das weitergeht, was ich poste und was ich mache. Ich denke, das versteht ihr, dass ich da jetzt gerade nicht so den Kopf dafür habe", teilte der zweifache Vater seinen Fans in seiner Instagram-Story mit.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTube-Stars

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

