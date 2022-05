Er hat scheinbar keine Lust auf den Stress! Am vergangenen Freitag haben sich die Krisengerüchte um Bibi (29) und Julian Claßen (29) zugespitzt – denn auf verschiedenen Bildern war die Influencerin turtelnd mit Timothy Hill abgelichtet worden. Auf einem der Schnappschüsse drückt sie dem Freund der Familie sogar einen Kuss auf die Lippen. Der Bibi-Flirt will mit dem Drama offenbar nichts zu tun haben. Denn Timothy stellte nicht nur sein Profil in den Privatmodus, sondern löschte auch alle Hate-Kommentare.

Zur Zeit, als das Profil von Timothy noch öffentlich zugänglich war, tummelten sich einige eingefleischte Claßen-Fans auf seinem Account. "Du solltest dich schämen, sie ist verheiratet" oder "Affäre mit Bibi?" hieß es unter anderem in der Kommentarspalte unter seinen Beiträgen. Auf die wütenden Fanmeinungen hat er scheinbar jedoch keine Lust – denn statt sich dem Groll der Community zu stellen, löschte er die Beiträge der User einfach.

Bis die Bilder von Bibi und Timothy an die Öffentlichkeit kamen, folgten Julian und dessen Schwester dem angeblichen Flirt der 29-Jährigen noch – immerhin gehört Timothy offenbar zu dem Management-Team des einstigen Paares. Kurz bevor Julian selbst die Trennung von Bibi offiziell bekannt gab, entfolgte er dem mutmaßlichen Neuen seiner Ex jedoch. Timothy hingegen folgt Julian noch.

Anzeige

TikTok / randombullsh Bibi Claßen (r.) und Timothy Hill

Anzeige

Promiflash Bibi Claßen und (vermutlich) Timothy Hill in London im Mai 2022

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTube-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de