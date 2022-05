Daniela Katzenberger (35) trägt familiäre Streitereien nicht gerne in der Öffentlichkeit aus! Schon seit Wochen spekulieren die Fans, dass es zwischen der Goodbye Deutschland-Bekanntheit und ihrer Halbschwester Jennifer Frankhauser (29) gekracht hat. Der Grund: absolute Funkstille im Netz. Und das, obwohl bei den TV-Bekanntheiten gegenseitiger Support eigentlich großgeschrieben wird. Gegenüber Promiflash stellte die Katze nun aber klar: Stillschweigen auf Social Media heißt längst nicht, dass die Sache nicht privat geklärt ist.

Im Gespräch mit Promiflash plauderte die 35-Jährige jetzt aus, wie sie kleinere und größere Zankereien mit Familienmitgliedern wieder klärt. "Wenn ich was zu sagen habe, dann kann ich die Person auch anrufen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht die Handynummer hätte. Die Leute gehen immer davon aus, wenn ich etwas nicht poste, dass es nicht passiert ist – oder dass wir keinen Kontakt hätten", betonte sie. Ob sie damit auf die aktuellen Vermutungen anspielt, dass Jenny und sie sich aus dem Weg gehen? Das behielt die Kultblondine in dem Interview lieber für sich.

Ihr Ehemann Lucas Cordalis (54) weiß aber genau, wie seine Liebste in Streitsituationen tickt. "Da knallt es nicht – es führt eher zu sofortiger Funkstille", erklärte er. Das habe aber nichts mit Boshaftigkeit zu tun, sondern vielmehr mit Respekt und bedachtem Handeln. "Dann kann man nahtlos anschließen – das ist besser, als wenn man sich Dinge sagt, die man bereut", führte der Musiker aus.

Instagram / jenny_frankhauser Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser im Juli 2021

Instagram / jenny_frankhauser Steffen, Jenny Frankhause, Lucas und Sophia Cordalis, Daniela Katzenberger und Peter und Iris Klein

Krick, Jens / ActionPress Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger

