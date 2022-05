Katharina Wagener (27) gibt Einblicke in ihre Gedanken. Die einstige Are You The One?-Kandidatin zeigt nur allzu gerne ihr Leben im Netz. Dazu gehört aber nicht nur ihre Beziehung mit Kevin Yanik oder ihr Mama-Dasein – sondern auch ihre Essstörung. Mit 16 Jahren entwickelte sich bei der Blondine Magersucht, die sich noch heute auf ihr Essverhalten auswirkt. Zuletzt erzählte sie, einen Rückfall zu haben. Gegenüber Promiflash verriet Kathi nun auch, wie sie das in ihrem Alltag einschränkt.

Im Promiflash-Interview versuchte die Reality-TV-Bekanntheit an einem Beispiel zu erklären, was in ihrem Kopf vorgeht. "Ich gehe mit Kevin einen Kaffee trinken oder ein Eis essen. An Tagen, an denen ich gut drauf bin, darf ich mir jede Sorte aussuchen. Aber an Tagen, an denen ich mich nicht so gut fühle, suche ich mir nur Zitrone aus, weil Zitrone eben das Eis mit den wenigsten Kalorien ist", erzählte Kathi offen. So esse sie meist nicht das, worauf sie Lust hat.

Wenn Kevin sie mal dazu animiert, sich etwas zu gönnen, findet die Mutter eines Sohnes Ausreden. "Ich gönne mir lieber Morgen, aber das verschiebt sich immer auf Morgen – und dann gönne ich mir halt nie was", gab Kathi im weiteren Gespräch mit Promiflash zu. Was sie daran am meisten störe: "Ich weiß genau, das ist der falsche Gedanke." Jedoch zeigte sich die 27-Jährige optimistisch, diese Gedanken irgendwann loszuwerden.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, "Are You The One?"-Teilnehmerin

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener im Dezember 2019 in Dortmund

