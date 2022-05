Kathi Wagener (27) spricht über eine besonders schlimme Zeit in ihrem Leben. Die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin erkrankte mit 16 Jahren an einer Essstörung. Auch wenn die Influencerin nicht mehr viel aus dieser dunklen Zeit weiß, gibt es noch einige einschneidende Momente, an die sie sich erinnern kann. Gegenüber Promiflash gab Kathi preis, dass ihre Magersucht sogar so schlimm war, dass sie nur knapp mit dem Leben davonkam.

Im Interview mit Promiflash erzählte die TV-Bekanntheit von einem Tag, der sich in ihren Kopf eingebrannt hat: Die Ärzte hatten Kathi und ihrer Mutter mitgeteilt, dass es mit dem Teenager bald vorbei sein könnte. Aus diesem Grund hatten die beiden noch einen Tag im Freibad verbracht, trotz der eingesetzten Magensonde. Obwohl die Freundin von Kevin Yanik die ernste Lage realisiert hatte, genoss sie diesen Tag. "Das hat mir keine Angst bereitet", verriet die Mutter eines Sohnes und fügte hinzu: "Ich habe oft gedacht, ich schaff es sowieso nicht mehr raus. Nach dem Motto: 'Hoffentlich ist es bald zu Ende.' Das war tatsächlich oft mein Gedanke."

Kathi hatte aber nicht nur mit ihrer Krankheit und den damit verbundenen negativen Gedanken zu kämpfen. Während ihrer schlimmsten Phase ihrer Essstörung hatten sich ihre Freunde von der Beauty abgewandt, weswegen sie den Kontakt komplett abgebrochen habe. "Jetzt ist meine einzige beste Freundin, die Person, die alles über mich weiß, und meine Schwester halt. Das ist so mein größter Halt", verriet Kathi sichtlich zufrieden.

Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn

Kathi Wagener im April 2022

Katharina Wagener im April 2021 in Soest

