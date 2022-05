Das ging aber schnell: Schauspieler Josh Duhamel (49) und Freundin Audra Marie sind seit Mitte Januar verlobt. Der Hollywoodstar und das Model wollen nach drei Jahren Beziehung den nächsten Schritt wagen. Dabei war die Verlobung laut des "Happy New Year"-Darstellers eine spontane Aktion – während des gemeinsamen Urlaubes ging er vor ihr auf die Knie. Jetzt verriet Josh, wie es um die gemeinsamen Hochzeitspläne steht.

Wie Josh jetzt im Gespräch mit People verriet, seien er und Audra im vollen Vorbereitungsmodus für die Hochzeit. Der Schauspieler halte sich eher im Hintergrund, während seine Verlobte zum Glück wirklich gut beim Planen sei. "Ich will einfach nur, dass es tolle Musik gibt, dass Leute dabei sind, die wir lieben, und dass ich präsent bin. Ich möchte sichergehen, dass ich, wenn es so weit ist, nicht von dem Moment überwältigt werde. Ich will einfach präsent sein und eine tolle Zeit haben", betonte er.

Gemeinsame Kinderpläne soll das Paar auch schon haben, wie ein Insider berichtete. Mit seiner Ex-Frau Fergie (47) hat er bereits einen achtjährigen Sohn, Axl Jack Duhamel (8). Der Quelle zufolge liebe Josh es, Vater zu sein und verbringe viel Zeit mit seinem Sohn.

Instagram / audramari Audra Mari, Verlobte von Josh Duhamel

Instagram / joshduhamel Audra Mari und Josh Duhamel

Instagram / joshduhamel Josh Duhamel mit seinem Sohn Axl

