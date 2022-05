Im Oktober letzten Jahres haben sich Randall Emmett und seine Frau Lala Kent (31) getrennt. Bis zuletzt gab es Gerüchte und Anschuldigungen über Randalls Untreue während der Ehe und Schwangerschaft seiner Frau. Beruflich läuft es für Randall allerdings sehr erfolgreich: Der Filmproduzent hat mit seiner Filmfinanzierungsfirma "Emmett/Furla Oasis" bereits über 100 Filme produziert. Nun beging der Produzent allerdings einen Vertragsbruch: Eine britische Produktionsfirma droht ihm mit einer Klage in Höhe von 10 Millionen Euro.

Die Produktionsfirma "The Fyzz Facility" habe dem Unternehmer und seinem Produktionspartner George Furla für ihr letztes Projekt 3,8 Millionen Euro geliehen, was mit einem Überbrückungskreditvertrag festgehalten wurde. Der Produzent Randall erklärte sich damit einverstanden, dass das Geld nur für den zu produzierenden Film verwendet wird, dass alle Abhebungen ohne Zustimmung von TFF erfolgen und das Gerard Butler (52) die Hauptrolle in dem Film spielt. An diese Vorschriften hielt sich der "The Irishman"-Produzent allerdings nicht, denn es wurden ohne Absprache mit der Produktionsfirma 1,2 Millionen Euro an Gerards Agenten für einen anderen Film überwiesen.

Nach Angaben von Radar verklagte das Unternehmen die beiden Produzenten, nachdem die geforderte Rückzahlung nicht geschah. "Weder der Darlehensnehmer noch die Beklagten haben die im Rahmen des Überbrückungsdarlehens vorgestreckten Gelder zurückgezahlt", heißt es in der Klageschrift. In der Klage fordert die Firma "The Fyzz Facility" mehr als 10,2 Millionen Euro Schadenersatz.

Anzeige

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juli 2021 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / randallemmettfilms Randall Emmett, Filmproduzent

Anzeige

Getty Images Randall Emmett, Filmproduzent

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de