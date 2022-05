Sie zeigt ihre wachsende Körpermitte! Für Barbara Meier (35) und ihren Mann Klemens Hallmann könnte es momentan nicht besser laufen. Im Juli 2020 sind die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin und der Unternehmer zum ersten Mal Eltern einer Tochter geworden. Vor wenigen Tagen verkündete sie stolz im Netz: Baby Nummer zwei ist auf dem Weg! Auf einem Event zeigte Barbara nun ihr Mini-Bäuchlein.

Via Instagram teilte das Model am Samstag einige Einblicke von einer Veranstaltung in Österreich. Dafür haben sich Barbara und ihr Mann ziemlich herausgeputzt. Total elegant verzauberte die hübsche Rothaarige ihre Community in einem engen schwarzen Abendkleid mit hohem Beinschlitz. Auf den Schnappschüssen können ihre Fans auch einen Blick auf Barbaras niedliche Mini-Wölbung erhaschen. "Klemens und ich freuen uns sehr, dass unser Nachwuchs mit so viel Liebe und Freude von so vielen Menschen auf dieser Welt 'begrüßt' wurde", bedankte sich die 35-Jährige im Netz.

Auch Barbaras prominente Freunde sind total aus dem Häuschen über ihre Babynews. Neben Frauke Ludowig (58), Riccardo Simonetti (29) oder Sylvie Meis (44) gratulierten ihr auch einige ehemalige GNTM-Kandidatinnen zur zweiten Schwangerschaft.

Instagram / barbarameier Barbara Meier im September 2021

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Juni 2016

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier, Februar 2017 in West Hollywood

