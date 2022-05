Jennifer Frankhauser (29) gibt ein Gewichtsupdate! Vor wenigen Wochen machte die Influencerin öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Steffen König ein Kind erwartet: Es wird ein Junge! Und obwohl der kleine Mann erst in ein paar Monaten das Licht der Welt erblicken wird, hat Jenny bereits dessen Namen ausgeplaudert: Damian Andreas. Doch auch in Bezug auf andere Dinge, die ihre Schwangerschaft betreffen, nimmt sie kein Blatt vor den Mund: Jenny gab nun offen preis, wie viel sie schon zugenommen hat.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erzählte die 29-Jährige, dass sie sich nicht zu Hause, sondern nur beim Arzt wiege. "Da waren es letztes Mal vor drei Wochen plus sechs Kilo. Ich schätze, jetzt nach dem Urlaub, so plus 486 Kilo", scherzte die Schwester von Daniela Katzenberger (35). Dabei habe ihr Bauch während ihrer Dubai-Reise tatsächlich noch einen großen Schub bekommen. "Es ist für mich aber okay. Das gehört dazu, und sobald der Kleine da ist, wird das Ganze wieder abgespeckt", fasste Jenny zusammen. Sie wolle sich in dieser Hinsicht nicht verrückt machen.

Jennys noch ungeborener Sohn sei inzwischen etwa 26,7 Zentimeter groß – so groß wie eine Melone. Zudem bringe er schätzungsweise 360 Gramm auf die Waage, wie sie in einer weiteren Sequenz verriet. "Er hat schon Haare und sein Gesicht ist quasi fertig entwickelt", fügte die einstige Promi Big Brother-Kandidatin hinzu.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Mai 2022 in Dubai

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Mai 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Mai 2022

