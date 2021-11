Natalie Viscuso scheint mit Henry Cavill (38) wirklich das große Los gezogen zu haben! Im vergangenen April verkündeten die Filmproduzentin und der The Witcher-Star mit einem Turtel-Pic im Netz: Sie sind offiziell ein Paar! Ihr Liebesglück halten die zwei Turteltauben seitdem weitgehend privat. Jetzt bewies Natalie allerdings mit einem superseltenen Posting, dass sie total verliebt in ihren Partner ist: Sie schwärmte in den höchsten Tönen von Henry!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 32-Jährige ein Foto vom Cover der neuesten Ausgabe von The Hollywood Reporter, auf dem das Gesicht des "Justice League"-Darstellers zu sehen ist. Darunter machte Natalie klar, dass sie total glücklich mit ihm sei. "Ich bin so, so stolz auf dich, Henry", schrieb sie und fügte hinzu: "Du bist wirklich der großartigste Mann, den ich je kennengelernt habe."

Das Paar musste für seine Beziehung in der Vergangenheit allerdings auch schon viel Kritik einstecken: Nach dem damaligen Liebes-Outing bekam Henry viele fiese Kommentare – und bat seine Fans deshalb sogar darum, solche Anfeindungen zu unterlassen: "Ich bin sehr glücklich in der Liebe und im Leben. Ich wäre enorm dankbar, wenn ihr mit mir glücklich wärt."

Instagram / nviscuso Henry Cavill und Natalie Viscuso im Mai 2021

Instagram / nviscuso Natalie Viscuso, Filmproduzentin

Getty Images Henry Cavill, "The Witcher"-Star

