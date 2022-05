Billie Eilish (20) spricht offen über ihr Leben mit Tourette-Syndrom. Die Sängerin und ihr Bruder Finneas O'Connell wurden zuletzt mit ihrem Song "No Time To Die" mit einem Oscar ausgezeichnet. Durch ihren Erfolg steht Billie stets stark im Rampenlicht. Auch wenn sie versucht, trotz des Ruhms ihre Privatsphäre zu wahren, enthüllte sie vor drei Jahren, dass sie am Tourette-Syndrom leidet. Nun verriet Billie, wie es ihr damit geht.

Für David Lettermanns (75) neue Show auf Netflix sprach sie mit ihm ungehemmt über die Krankheit. Seitdem sie elf Jahre alt ist, habe Billie mit den Tics zu kämpfen. "Sie sind für mich sehr anstrengend", gestand sie. Durch diese vielen Jahre fühle sie sich inzwischen jedoch nicht mehr unwohl damit: "Ich habe mich mittlerweile mit ihnen angefreundet und kann daher selbstsicher damit umgehen."

Fragen über ihre Krankheit würden sie weniger stören. Vielmehr belasten sie die Reaktionen anderer Menschen auf ihre Tics. "Die meisten Leute lachen normalerweise darüber, weil sie denken, dass ich rumalbere. Das ist es, was mich immer unglaublich verletzt", gab sie zu. Unabhängig davon sei Billie selbst ebenfalls unglaublich verwirrt von der Krankheit.

Getty Images Finneas und Billie Eilish bei den Oscars 2022

Getty Images Billie Eilish im September 2021

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Musikerin

