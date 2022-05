Ist North (8) nicht zu jung dafür? Aufgrund der Hochzeitsfeier von Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (43) flogen die Familien der beiden nach Italien. Doch schon vor den Feierlichkeiten am vergangenen Sonntag wurden die Kardashians in dem italienischen Städtchen Portofino gesichtet. Paparazzi-Bilder zeigen Kim (41) gemeinsam mit North, die ein Korsett trägt – dafür wird die Mama nun stark kritisiert.

Laut Mirror fielen die Kommentare zu den Schnappschüssen von Mutter und Tochter eher weniger erfreulich aus. Viele der Fans seien entsetzt darüber, dass das achtjährige Mädchen das Outfit einer Erwachsenen trug. So schrieb ein User auf Reddit: "Ich kann nicht verstehen, warum ein Kind ein Korsett trägt." Ein anderer Nutzer sorgte sich sogar um die Tochter von Kanye West (44): "Hoffentlich leidet sie nicht zu sehr unter der Mode." Diese Kleiderwahl hätten die Fans eher von Mutter Kim erwartet und nicht von dem jungen Mädchen.

Was wird wohl Papa Kanye über das Outfit von seiner Tochter denken? Der Rapper hatte North schon einmal verboten, Make-up und Crop-Tops zu tragen, weswegen ihm nun das Oberteil seiner Tochter ein Dorn im Auge sein könnte. Auch ein Fan appellierte an den Vater des Kindes: "Ich hoffe, Kanye redet mal mit Kim darüber, dass sie ihre 8-Jährige immer wieder in Korsetts steckt... das ist verdammt seltsam."

MEGA Kim Kardashian und ihre Tochter North in Italien

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter North West

Instagram / krisjenner Kanye und North West

