Machine Gun Kelly (32) zieht blank! Der Sänger ist nicht nur für seine musikalischen Erfolge bekannt, sondern auch für seinen markanten Look – denn der Körper des gebürtigen Texaners ist von oben bis unten mit Tattoos bedeckt. Das scheint auch seiner Herzdame Megan Fox (36) sehr zu gefallen, mit der er seit Anfang des Jahres verlobt ist. Ob sie ihren Liebsten hier wiedererkannt hat? MGK präsentierte sich jetzt ohne seine Körperbemalung!

Auf Instagram postete der 32-Jährige nun einen intimen Schnappschuss, auf dem er nicht nur unbekleidet ist, sondern auch nicht mehr wie er selbst aussieht: Denn auf dem Body des Songschreibers ist kein einziges Tattoo mehr zu erkennen. Offenbar hatte er sich die Bemalungen auf seinem Körper mithilfe von Make-up abdecken lassen – für seine Rolle in der Komödie "Good Mourning".

Die Fans waren jedenfalls äußerst überrascht von dem ungewöhnlichen Anblick, der sich ihnen bot. "Es ist so komisch, dich ohne deine Tattoos zu sehen", "Ohne die Tattoos siehst du nochmal nackter aus" und "Ich habe mich schon gefragt, was an dem Foto nicht stimmt", schrieben beispielsweise drei User in die Kommentarspalte.

