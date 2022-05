Diese Woche wird es noch mal richtig spannend im Verleumdungsprozess von Johnny Depp (58) gegen Amber Heard (36)! Seit Wochen sitzen die einstigen Eheleute nun schon vor Gericht und die ganze Welt sieht zu. In wenigen Tagen werden die Schlussplädoyers der Verteidiger erwartet – doch vorher steht noch eine wichtige Vernehmung an. Wie am heutigen Montag bekannt wurde, wird Johnnys Ex-Freundin und Topmodel Kate Moss (48) am Mittwoch als Zeugin vorstellig werden!

Das berichteten am Montag verschiedene US-Medien wie die New York Post übereinstimmend. Im Gegensatz zu vielen anderen Zeugen wird die 48-Jährige allerdings nicht persönlich im Saal Platz nehmen, sondern per Video-Liveschalte im Prozess aussagen. Amber hatte selbst dafür gesorgt, dass Johnnys Team Kate als Zeugin laden konnte. Vor Gericht hatte die Aquaman-Darstellerin behauptet, dass Johnny seine Ex einmal eine Treppe heruntergestoßen habe. Mit der Aussage hatte die Schauspielerin einen Vorfall im Jahr 2015 rechtfertigen wollen, bei dem sie Johnny offenbar aus Angst ins Gesicht geschlagen habe.

Kate und Johnny waren von 1994 bis 1997 ein Paar gewesen. Ein Insider erklärte vor Kurzem gegenüber der New York Post, dass Amber nur deswegen den Namen des Supermodels im Prozess genannt hatte, weil sie sich sicher gewesen sein soll, dass diese ihn vor Gericht nicht unterstützen würde. Da hat sich die 36-Jährige aber offensichtlich getäuscht.

Getty Images Kate Moss und Johnny Depp, 1998

Getty Images Schauspielerin Amber Heard im Mai 2022

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

