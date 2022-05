Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) tragen seit einigen Wochen einen heftigen Rechtsstreit von Gericht aus. Der Fluch der Karibik-Star reichte eine Verleumdungsklage gegen seine Ex ein und behauptete, sie habe seinen Ruf und seine Karriere geschädigt. Seitdem beschuldigt sich das einstige Ehepaar immer wieder gegenseitig schlimmer Gewaltattacken. Nach einer Prozesspause geht es nun in die nächste Runde. Doch wie sieht es für Amber aus, falls das Gericht gegen sie entscheidet?

Unter Eid erklärte Amber, dass Johnny sie im Zuge ihrer Beziehung immer wieder körperlich angegriffen hätte. Der Schauspieler bestreitet die Vorwürfe seiner Ex und behauptete stattdessen, dass die Blondine ihn misshandelt haben soll. Sollten die Geschworenen entscheiden, dass Amber haftbar gemacht wird, muss die 36-Jährige für einen Schadenersatz in Millionenhöhe aufkommen. Wie hoch die Entschädigung ausfällt, beraten die Beisitzer im Anschluss des Urteils. Dabei riskiert Amber jedoch keine Gefängnisstrafe, da sie nicht strafrechtlich, sondern nur zivilrechtlich belangt werden kann. Das Schlussplädoyer ist für den 27. Mai angesetzt. Dabei besteht auch die Möglichkeit, dass sich die Geschworenen von keiner der beiden Seiten überzeugen lassen, erklärte ein Sprecher von Johnnys Team gegenüber New York Post.

Um neue Kraft zu sammeln, gönnte sich Johnny in der Prozess-Pause eine kurze Auszeit um durchzuatmen. "Johnny nutzt die Zeit, um in Europa etwas Ruhe zu bekommen. Er hängt mit alten Freunden ab, macht Musik und macht lange Spaziergänge auf dem Land", plauderte ein Insider gegenüber dem Blatt aus.

Getty Images Amber Heard im Gerichtssaal

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2015 in Los Angeles

Getty Images Johnny Depp im April 2022

