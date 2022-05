Ist Kris Jenner (66) inzwischen wieder auf dem Single-Markt zu haben? Am vergangenen Wochenende fand Kourtney Kardashians (43) traumhafte Hochzeit mit Travis Barker (46) in Italien statt. Neben ihrer Mutter und ihren Schwestern waren auch Stars wie Machine Gun Kelly (32), Megan Fox (36) oder Andrea Bocelli (63) eingeladen. Nur Corey Gamble (41) fehlte bei der Trauung. Jetzt werden Gerüchte laut, dass Kris und Corey gar kein Paar mehr sind.

Wie Us Weekly nun berichtete, müssen sich die Fans der 66-Jährigen jedoch keinerlei Sorgen machen. Trotz Coreys Fehlen auf Kourtneys Traumhochzeit soll es zwischen dem Paar weiterhin bestens laufen. Immerhin war der 41-Jährige auch nicht das einzige Kardashian-Jenner-Familienmitglied, das am Wochenende nicht nach Italien reiste. Auch Rob Kardashian (35) blieb der Zeremonie fern. "Er ist immer noch sehr privat und bevorzugt unauffällige Feiern, bei denen es nicht viele Fotografen gibt. [...] Er mag es nicht, im Rampenlicht zu stehen. Die ganze Angelegenheit wäre zu viel für ihn gewesen", erzählte ein Insider dem Magazin.

Dennoch wollte es sich die TV-Persönlichkeit nicht nehmen lassen, an dem großen Tag seiner Schwester teilzuhaben. So verriet die Quelle, dass Rob während ihres Trips mit der Braut per Videotelefonie gesprochen habe. "Er liebt seine Schwester sehr und freut sich so sehr für sie und Travis. Er wird mit ihr in L.A. feiern", versicherte der Insider.

