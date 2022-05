Kourtney Kardashian (43) heißt jetzt Barker! Die "The Kardashians"-Darstellerin und ihr Partner Travis Barker (46) hatten sich bereits im Rahmen ihrer Probehochzeit in Las Vegas und ihrer rechtmäßigen Trauung in Santa Barbara das Jawort gegeben. In einer romantischen Zeremonie in Portofino sind die Turteltauben am vergangenen Wochenende erneut vor den Traualtar getreten – und feiern ihre Liebe im Netz. Nach ihrem Hochzeitsmarathon hat Kourtney nun auch Travis' Nachnamen angenommen!

Auf ihrem Instagram-Account hat Kourtney die Namensänderung am Montag bekannt gegeben – denn ebenso wie ihre Schwester Kim (41) während ihrer Ehe mit Kanye West (44) trägt auch Kourtney nun einen Doppelnamen. Kourtney Kardashian Barker lautet der Name auf ihrem Social-Media-Profil seit ihrer romantischen Hochzeitsfeier in Italien. "Darf ich vorstellen: Mr. and Mrs. Barker" war auch in der Bildunterschrift zu einem Hochzeitsschnappschuss zu lesen, der die Frischvermählten nach der Eheschließung zeigt.

Auf der Website Reddit spekulierten Fans schon seit einiger Zeit, ob Kourt den Namen von Travis annehmen würde. "Ich wette, sie hat ihren Namen geändert" und: "Ich glaube sie wird eine Version mit Bindestrich machen. Kardashian-Barker oder andersherum", vermuteten die User bereits, nachdem die Unternehmerin ein Foto von einem Keks mit der Aufschrift "Mr. und Mrs. Barker" im Netz geteilt hatte.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kourtney Kardashian und Travis Barker, Mai 2022

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Travis Barker und Kourtney Kardashian in Portofino im Mai 2022

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de