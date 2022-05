Das Schaulaufen in Cannes geht weiter! Das Filmfestival an der Côte d’Azur ist in vollem Gange und hat auch schon allerhand geboten. Auf einem der zahlreichen roten Teppiche präsentierte unter anderem Adriana Lima (40) ihren durchtrainierten Babybauch und auch Nina Dobrev (33) und Shaun White (35) turtelten fleißig. Für Fashion-Fans gab es ebenfalls einiges zu sehen: Nun verzauberte Cara Delevingne (29) in einer eleganten Robe mit Cut-outs!

Beim Screening des Filmes "The Innocent" war unter anderem die 29-Jährige zu Gast und zog mit ihrem Outfit die Blicke auf sich. Das Model erschien in einem figurbetonten schwarzen Kleid. Die trägerlose Robe zeichnete sich durch Netz-Cut-outs und eine lange, dramatische Schleppe aus. Zusammen mit dem Designer Olivier Rousteing posierte Cara für die Fotografen. Dieser präsentierte sich in einem weiten weißen Anzug.

Mit ihrem auffälligen Look war Cara in bester Gesellschaft. Auch Claire Holt (33) besuchte das Event in einem lilafarbenen Kleid mit XXL-Ausschnitt und Beinschlitz. Bella Hadid (25) hingegen hielt es farblich schlichter: Die Laufstegschönheit begeisterte in einem schwarzen Dress, das vor allem durch den drapierten Stoff um die Hüften auffiel.

Getty Images Cara Delevingne und Olivier Rousteing auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Action Press / Bestimage Claire Hoult auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Getty Images Bella Hadid auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

