Sixpack trifft auf Babybauch! Aus ihrer Beziehung mit dem Basketballspieler Marko Jarić hat Adriana Lima (40) bereits zwei Kinder – ihre Töchter Valentina und Sienna. Nun ist das Model zum dritten Mal schwanger. Dieses Mal erwartet sie Nachwuchs mit ihrem Partner Andre Lemmers und darf sich auf ihren ersten Sohn freuen. Auf dem Filmfestival in Cannes präsentierte Adriana nun ihre Babykugel – und ihre Bauchmuskeln!

Bei dem Event an der Côte d’Azur erschien die 40-Jährige in einem eleganten schwarzen Cut-out-Kleid. Die Robe hatte nicht nur einen sexy Beinschlitz, sondern war auch noch an einer prägnanten Stelle ausgeschnitten: Sie legte den Blick auf Adrianas Babybauch frei. Dieser ist inzwischen nicht nur kugelrund, sondern auch nach wie vor auffallend durchtrainiert. Die Bauchmuskeln der gebürtigen Brasilianerin sind immer noch zu erkennen.

Doch die werdende Dreifach-Mama war nicht alleine auf dem roten Teppich. Andre, der Vater des ungeborenen Kindes, war ebenfalls mit von der Partie. Liebevoll legte der Filmproduzent immer wieder die Hand auf Adrianas Schwangerschaftsbauch. Verliebt turtelte das Paar vor den Fotografen.

