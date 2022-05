Nina Dobrev (33) und Shaun White (35) zeigen ihr Liebesglück! Seit rund zwei Jahren gehen die Schauspielerin und der Profi-Snowboarder nun schon gemeinsam durchs Leben. Ihr Paar-Debüt auf dem roten Teppich gaben die Vampire Diaries-Darstellerin und der Sportler jedoch erst vor wenigen Tagen – bei der Filmpremiere von Ninas Ex-Freund Glen Powell (33). Nun sind die Turteltauben offenbar auf den Geschmack gekommen. In Cannes zeigten sich Nina und Shaun wieder ganz verliebt auf dem Red Carpet.

Gemeinsam besuchten die beiden die Hollywood Domino’s With Love For Peace Gala, die im Rahmen des Filmfestivals in Cannes stattfand. Der Olympionike erschien in einem schlichten schwarzen Anzug und mit einer auffälligen Sonnenbrille. Nina hingegen präsentierte sich eleganter: Die 33-Jährige bezauberte in einem nudefarbenen, paillettenbesetzten Kleid von Valentino. Gemeinsam posierte das Paar für die Kameras und hatte dabei sichtlich Spaß.

Angeblich sollen die Turteltauben auch an ihrer gemeinsamen Zukunft feilen. Von Kindern und Hochzeit ist einem Insider zufolge schon die Rede. "Sie sind so verliebt und können sich nicht vorstellen, den Rest ihres Lebens nicht zusammen zu verbringen", plauderte die Quelle gegenüber HollywoodLife aus.

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev bei der "Top Gun: Maverick"-Premiere in London, Mai 2022

Action Press / Sipa Press Nina Dobrev und Shaun White auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Instagram / nina Shaun White und Nina Dobrev im März 2022

