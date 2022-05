Katharina Wagener (27) erinnert sich an eine schlimme Zeit in ihrem Leben zurück. Die Influencerin machte während ihrer Are You The One?-Teilnahme im Jahr 2020 publik, dass sie seit ihrem 16. Lebensjahr an einer Essstörung leidet. Bis heute kämpft die Mutter eines Sohnes gegen ihre Magersucht. Im Promiflash-Interview sprach Kathi jetzt ganz offen über das Thema – und gab dabei preis: Während ihrer Schwangerschaft konnte sie viel besser mit der Krankheit umgehen!

Im Gespräch mit Promiflash erzählte die 27-Jährige, dass sie vor der Geburt ihres Sohnes viel weniger Probleme mit ihrer Essstörung hatte. "Während der Schwangerschaft war es für mich so, dass es mir viel leichter fiel zu essen", gab sie ehrlich zu. Da Kathi wusste, dass in ihrem Bauch ein kleines Baby heranwächst, sei es für die Beauty aus Dortmund viel einfacher gewesen, gegen die Magersucht anzukämpfen: "Ich habe einfach immer zu meiner Krankheit gesagt: 'Ich esse jetzt gerade nicht für mich, sondern ich esse für den Kleinen.'"

Auch heute spielt die Essstörung noch eine Rolle in ihrem Leben. Im Interview berichtete die Reality-TV-Bekanntheit nämlich außerdem, dass sie sich aufgrund ihrer Magersucht im Alltag kaum etwas gönnt. "Ich gehe mit Kevin einen Kaffee trinken oder ein Eis essen. An Tagen, an denen ich gut drauf bin, darf ich mir jede Sorte aussuchen. Aber an Tagen, an denen ich mich nicht so gut fühle, suche ich mir nur Zitrone aus, weil Zitrone eben das Eis mit den wenigsten Kalorien ist", führte Kathi weiter aus.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im Juni 2021

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und ihr Sohn

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, "Are You The One?"-Star

