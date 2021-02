Katharina Wagener (25) kann ihr Glück kaum fassen! Die TV-Bekanntheit hat durch die Kuppelshow Are You The One? in Kevin Yanik ihren Traummann gefunden. Knapp ein Jahr nach den Dreharbeiten haben sich die Turteltauben jetzt verlobt und erwarten sogar den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Gespräch mit Promiflash verriet die werdende Mama: Nach ihrer Magersucht hatte sie große Zweifel, ob sie überhaupt Kinder bekommen könne.

Für die 26-Jährige ist ihre Schwangerschaft ganz klar "ein Wunder", wie sie im Promiflash-Interview erklärte: "Vor sechs Jahren lag ich noch in einem Krankenhaus, weil ich extrem unterernährt war." Die Ärzte hätten ihr damals nur noch eine minimale Überlebenschance ausgerechnet. Diese düstere Zeit liegt Gott sei Dank hinter Kathi. "Jetzt gucke ich mich an: Ich habe einen wundervollen Mann an meiner Seite, ich bin verlobt und trage ein Baby in mir", freute sie sich.

Auch Kevin betonte: "Ich bin dankbar, dass diese Frau schwanger werden konnte." Er hat seine Zukünftige zwar noch nicht gekannt, als sie bei einer Körpergröße von 1,68 Meter gerade mal 25 Kilo wog, aber Fotos gesehen. "Ich hätte nicht gedacht, dass sie das ist", gab er offen zu.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathi.wgnr Kathi im Karo-Shirt

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Reality-TV-Stars

