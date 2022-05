Jenny Elvers (50) spricht im Club der guten Laune ganz offen über die dunkelste Zeit ihres Lebens. Im September 2012 war die Schauspielerin merklich alkoholisiert in der NDR-Talkshow "Das!" mit Bettina Tietjen (62) zu Gast und daraufhin medial in aller Munde gewesen. Nach dem für sie sehr peinlichen Auftritt hatte sich Jenny in einen Entzug begeben und ist heute trocken. Von Mit-Clubbie Julian F. M. Stoeckel (35) auf diese Phase angesprochen, packte sie in der Realityshow über die harte Zeit nach dem Entzug aus!

Es scheint wohl die eine Sache für Jenny gewesen zu sein, sich die Alkoholsucht eingestanden und dagegen angegangen zu sein – die andere war offenbar die Phase nach ihrer Entgiftung. Im "Club der guten Laune" erzählte die heute 50-Jährige, dass ihr damals viele Steine in den Weg der Besserung gelegt worden seien: "Ich kam aus dem Entzug, aus der Therapie und dann ging mein Mann. Ich war frisch aus dem Entzug und allein mit 3.000 Flaschen Wein unten im Weinkeller im Haus. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt: Das Zeug muss hier raus! Ich dachte, du kommst frisch aus dem Entzug, du hast Liebeskummer, deine Ehe ist am Ende, mein Mann geht irgendwie auf Weltreise...", berichtete Jenny Julian. Ihr sei es danach lange extrem schlecht gegangen – erst nach einem Jahr habe sie sich wieder wirklich normal gefühlt.

Doch wie ging es ihr damals, kurz bevor sie völlig alkoholisiert vor die "Das!"-Kameras getreten war? "Ich dachte, das geht noch. Ich war ja nicht die Erste und werde auch nicht die Letzte sein, die zumindest angetrunken in einer Sendung saß. Ich war aber brettervoll, machen wir uns mal nichts vor. Ich habe das in der Sekunde gemerkt, als ich in der Maske ankam. Ich dachte mir, das ist nicht gut, aber du bist ja Profi, das kriegst du hin", gab Jenny gegenüber Julian zu. An ihrer Geschichte würde die Autorin nichts ändern wollen – schließlich könne sie heute voller Stolz sagen, ein gutes Vorbild zu sein.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

Club der guten Laune, Sat.1 Jenny Elvers und Julian F. M. Stoeckel im "Club der guten Laune"

Instagram / jenny_elvers Jenny Elvers im März 2021

Getty Images Jenny Elvers im Jahr 2019

