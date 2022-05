Der Verleumdungsprozess um Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) ist noch immer nicht zu Ende. Beide liefern sich seit Wochen einen heftigen Rechtsstreit vor Gericht, in dem nicht nur die beiden Ex-Partner aussagten, sondern unter anderem auch ein Psychiater, ein Medien-Experte sowie ein Chirurg. Heute steht der 22. Verhandlungstag an, an dem Kate Moss (48) in den Zeugenstand gerufen wird. Nun kam ans Licht: Ambers Anwaltsteam rennt offenbar die Zeit weg!

Cathy Russon, die leitende Produzentin für Gerichtsverhandlungen des Law & Crime Networks, wies darauf hin, dass die Richterin eine grobe Einschätzung darüber gegeben habe, wie viel Zeit den beiden Klägern noch vor Gericht bleibt. Demnach haben Amber und ihr Team offenbar nur noch circa zwei Stunden und 54 Minuten. Johnny und seiner Verteidigung bleiben noch circa zehn Stunden und 51 Minuten.

Zuletzt hatte Heards Verteidigung in letzter Minute darauf verzichtet, den Fluch der Karibik-Star noch einmal in den Zeugenstand zu rufen – dieser sollte am vergangenen Montag eigentlich noch eine weitere Aussage tätigen. "Eine Quelle aus Amber Heards Umfeld hat uns gesagt, dass 'Depp wieder in den Zeugenstand zu holen, so nützlich für uns wäre wie ein Fahrrad für einen Fisch'", erklärte die Law & Crime Network-Reporterin Angenette Levy.

Getty Images Kate Moss, Model

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

Getty Images Johnny Depp im April 2022

