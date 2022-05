Heute Abend gaben Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) die Geburt ihres Babys bekannt! Am 23. Mai erblickte die kleine Nova Skye Sya das Licht der Welt und bereichert nun das Leben des Bachelor in Paradise-Paars. Die frisch gebackenen Eltern sind überglücklich und teilten ihre Freude mit ihren Fans im Netz. Aber auch einige Stars aus dem Reality-Universum meldeten sich zu Wort und gratulierten Samira und Serkan zur Geburt.

Nicht nur die Fans sind über diese Neuigkeiten aus dem Häuschen, es brachen auch einige andere Stars in Freude aus. So kommentierte zum Beispiel Paulina Ljubas (25) unter Serkans Instagram-Beitrag: "Glückwunsch euch dreien." Auch Yeliz Koc (28) hinterließ unter Samiras Beitrag einige rührende Worte: "Ich freue mich so, so sehr für euch! Ihr seid einfach Mami und Papi. Haltet für immer fest zusammen, die kleine Nova kann stolz sein, euch beide zu haben. Wir freuen uns sie kennenzulernen." Unter den Gratulanten befanden sich unter anderem auch Yasin Cilingir (31), Gerda Lewis (29) und Lena Schiwiora (25).

Samira und Serkan schrieben ebenfalls süße Worte zu ihren Bildern. So widmete der Vater folgende Sätze an Nova: "Papa verspricht dir, dich immer zu lieben, immer eine schützende Hand über dir zu haben und immer für dich da zu sein, meine kleine Prinzessin."

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit Tochter Nova

Anzeige

serkan_yavuz / Instagram-Story Samira Klampfl und Serkan Yavuz im Januar 2022

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrem Baby im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de