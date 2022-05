Wer hat bei Germany's next Topmodel den besten Charakter? Im großen Finale von Heidi Klums (48) Modelshow haben noch fünf Kandidatinnen um den begehrten Titel gekämpft. Doch auch für die Kandidatinnen, die bereits ausgeschieden sind, gab es etwas zu gewinnen: den Personality Award – eine Auszeichnung von den Zuschauern für die Sympathieträgerin der Staffel. Doch welche der 31 Teilnehmerinnen konnte die Zuschauer in diesem Jahr von sich überzeugen?

Im großen Live-Finale wurde nun die Siegerin des Online-Votings bekannt gegeben: Sophie hat den Titel gewonnen! Sie ist während der Staffel immer wieder mit ihrer spritzigen Art aufgefallen. Dass die Fans sie dafür jetzt belohnen, konnte die Blondine kaum fassen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich den Award mal gewinnen werde, weil ich am Anfang sehr viel Hate eingesteckt habe", erklärte sie. "Es ist Zeit, eine Message zu senden, mir wurde gesagt, ich wäre die Zicke, ich würde für Beef sorgen, am Ende war es nicht so", freute sich die 19-Jährige.

Zudem rief Sophie zu einem respektvollen Umgang miteinander auf, wofür sie im Netz weiteren Zuspruch erhält. "Anstatt mit irgendwelchen Danksagungen die Karriere pushen zu wollen, ruft Sophie zu mehr Empathie auf. Respektabel", würdigt ein User ihre Ansprache auf Twitter. "Sophie, bleib ruhig. Du hast das 1000 Mal vor dem Spiegel geübt. Du schaffst das", kommentiert ein anderer Zuschauer ihren Auftritt.

ProSieben / Richard Hübner Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen der 17. Staffel posieren

Instagram / gerdalewis Heidi Klum und Gerda Lewis beim GNTM-Finale 2022

Instagram / sophie.gntm22.official Sophie Dräger im April 2022

