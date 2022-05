Das Publikum stellt sich auf Johnny Depps (58) Seite. Der Prozess zwischen dem Fluch der Karibik-Darsteller und seiner Ex-Frau Amber Heard (36) nähert sich so langsam dem Ende. Über Wochen zog sich die Verhandlung wegen Verleumdung in die Länge. Eine Entscheidung wird jedoch erst in der nächsten Woche erwartet. Das Publikum im Gerichtssaal scheint sich allerdings bereits auf eine Seite gestellt zu haben: auf die von Johnny.

Am Donnerstag platzte Richterin Penney Azcarate schließlich der Kragen. Bereits in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gelächter im Gerichtssaal, während Amber ihre Aussagen machte. "Wenn ich noch ein Geräusch höre, werde ich die Galerie räumen, und wir werden diese Aussage ohne jemanden im Gerichtssaal fortsetzen. Verstanden? Gut", sagte sie an das Publikum gerichtet.

Das ist nicht das erste Mal, dass Fans von Johnny sich gegen Amber richten. Die Supporter des Schauspielers bedrohten seine Ex-Frau sogar und jagten ihrem Auto nach, als sie das Gerichtsgebäude verließ. Daher hatte Amber auch ein neues Elite-Sicherheitsteam engagiert.

Anzeige

Getty Images Richterin Penney Azcarate

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de