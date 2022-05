Michelle Williams (41) will ihr Babyglück mit aller Welt teilen! Anfang des Monats hatte die Schauspielerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass ihr Mann und sie zum zweiten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Zudem hat die Blondine eine mittlerweile 16-jährige Tochter von dem verstorbenen Joker-Darsteller Heath Ledger (✝28). Jetzt besuchte die werdende Mama seit der Schwangerschafsverkündung auch erstmals wieder ein Event: In Cannes präsentierte Michelle ihren wachsenden Babybauch nun stolz.

Bei den 75. Internationalen Filmfestspiele von Cannes lief die Dawson's Creek-Darstellerin am Freitag über den roten Teppich. Dabei zog sie in einem bodenlangen glamourösen Kleid mit einem schwarz-weißen Blumenmuster alle Blicke auf sich. Da die Robe allerdings nicht eng geschnitten war, sondern ihre runde Körpermitte eher leicht umspielte, war nicht genau zu erkennen, wie weit die 41-Jährige inzwischen ist. Das Luxus-Piece wölbte sich allerdings schon merklich nach außen, sodass anzunehmen ist, dass es bis zur Entbindung gar nicht mehr allzu lang dauern dürfte. Auch mit der Regisseurin Kelly Reichardt, deren Film "Showing Up" bei dem Festival Premiere feierte, ließ sich Michelle lächelnd ablichten.

Vor wenigen Wochen hatte die zweifache Golden Globes-Preisträgerin ihre dritte Schwangerschaft im Gespräch mit Variety bestätigt. "Es ist spannend zu sehen, dass sich etwas, das man sich immer wieder wünscht, noch einmal in Erfüllung geht", schwärmte sie. Die Blondine sei zudem froh, diese besondere Zeit mit ihrer Familie und ihrem Mann Thomas Kail erleben zu dürfen.

Getty Images Michelle Williams bei den 75. Filmfestspielen in Cannes

Getty Images Michelle Williams, "Dawson's Creek"-Darstellerin

Getty Images Michelle Williams im Mai 2022

