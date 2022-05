Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) sind im Elternglück! Das Bachelor in Paradise-Paar verkündete am Donnerstag, dass ihre Tochter Nova Skye Sya am 23. Mai das Licht der Welt erblickt hat. Ihre große Freude teilten die frisch gebackenen Eltern bereits durch Bilder und rührende Worte mit ihren Fans. Mama Samira gab nun auch weitere Infos über die Geburt ihrer Tochter Nova preis.

Die Beauty gab in ihrer Instagram-Story ein neues Update: Für die frischgebackene Mama sei alles noch sehr neu und sie müsse sich nun erst daran gewöhnen. "Natürlich nehmen wir uns die Zeit!", schrieb die 28-Jährige und fügte hinzu: "Trotzdem wollte ich es endlich hinausschreien, weil ich so stolz bin!" Der kleinen Nova muss es wohl auch gut gehen, denn Samira verriet, dass sie sich mit ihrer Tochter gar nicht mehr im Krankenhaus befinde: "Wir haben heute die erste Nacht daheim verbracht und es war anders und schön."

Wie glücklich die Eltern über die Geburt ihres Babys sind, teilten sie mit neuen Bildern mit. Samira veröffentlichte ein Bild, auf dem sie mit ihrem Nachwuchs zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "In dieser Nacht hat sich alles verändert: Jetzt bist du unser Leben Nova Skye Sya! Mit deinen 4845 Gramm und 56 Zentimeter hast du etwas in uns ausgelöst, das wir so noch nicht kennenlernen durften: Bedingungslose Liebe."

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in Dubai

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im April 2022

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrem Baby im Mai 2022

