Sie ist zurück im Rampenlicht! Georgina Rodriguez (28) teilte im April bestürzende Neuigkeiten mit ihren Fans: Denn die Partnerin von Kicker Cristiano Ronaldo (37) verlor eines ihrer beiden Zwillingsbabys, mit denen sie damals schwanger war. Im Netz meldete sich das Model zwar zu Wort – etwa mit einem emotionalen Post für ihren Mann. Doch öffentliche Auftritte mied Georgina seitdem – bis jetzt: Beim Filmfestival in Cannes begeisterte sie die Fotografen mit ihrem Red-Carpet-Comeback.

Bei der 75. Ausgabe des berühmten Festivals in der südfranzösischen Hafenstadt feierte unter anderem auch das Biopic "Elvis" über das Leben der Rock 'n' Roll-Legende Elvis Presley (✝42) Premiere. Auf dem roten Teppich feierte Georgina ihre Rückkehr ins Rampenlicht: Sie trug ein mit unzähligen funkelnden Steinchen besetztes Kleid mit tief ausgeschnittenem Rücken. Große Ohrringe und ein auffälliger Ring an ihrer linken Hand rundeten das Outfit ab.

Ein weiteres Red-Carpet-Highlight in Cannes lieferte Jake Gyllenhaal (41): Denn der Schauspieler zeigte sich in seltener Begleitung seiner Partnerin Jeanne Cadieu. Die beiden lassen sich nicht oft gemeinsam auf dem Teppich blicken – in Cannes feierten sie jetzt gar ihre Premiere!

georginagio / Instagram Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Januar 2022

Getty Images Georgina Rodriguez im Mai 2022 in Cannes

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu bei den Filmfestspielen von Cannes 2022

