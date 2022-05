Was ging Sissi Hofbauer (26) bei ihrer Kampf der Realitystars-Rückkehr durch den Kopf? Die Influencerin musste das TV-Format verlassen, nachdem sie in der Stunde der Wahrheit von Martin Wernicke und Larissa Neumann nominiert worden war. Ihr Rauswurf war allerdings nicht von langer Dauer. Sie schaffte es, sich in einem Spiel zusammen mit Ex-Kandidat Jan Leyk (37) zurück in die Sala zu kämpfen. Hatte sie danach vor, es Martin und Larissa heimzuzahlen?

Im Interview mit Promiflash verriet die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin, dass der Laiendarsteller und die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin sich nach ihrem Wiedereinzug bei ihr rechtfertigen wollten. "Die beiden wollten unbedingt mit mir darüber sprechen und sich erklären. Mir war weder nach Rache noch sah ich Notwendigkeit für so ein Gespräch", betonte Sissi. Im Großen und Ganzen habe sie sich über ihr Comeback gefreut. "Es war aufregend und ich war total nervös", erinnerte sich die Recklinghausenerin.

Während Sissi nach der Entscheidung in der vergangenen Folge bleiben durfte, musste Jan die Show schon wieder verlassen. Der DJ kassierte bei der Nominierung die meisten Münzen, nachdem er erneut mit seinem negativen Verhalten aufgefallen war. Zudem bemängelten die Sala-Bewohner, dass er sich nicht dafür entschuldigt hatte.

RTLZWEI Mike Cees, Jan Leyk und Sissi Hofbauer bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Sissi Hofbauer bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Jan Leyk bei "Kampf der Realitystars" 2022

