Auf diese Paarkonstellation sind Fans ganz besonders gespannt! Nach dem Finale von Let's Dance hat es sich bei RTL noch nicht ausgetanzt. Am Freitag findet die große Profi-Challenge statt, in der die Besten gegen die Besten antreten. Die Tanzpaare wurden zuvor ordentlich durchgemischt. Zum Beispiel tanzt Vadim Garbuzov (35) mit Massimo Sinató (41) zum Thema "Schwanensee". Dieses Jahr wird Renata Lusin (34) nicht mit ihrem Mann Valentin, sondern mit "Let's Dance"-Urgestein Christian Polanc (44) über das Tanzparkett schweben. Darauf ist sie schon ganz heiß, verriet sie Promiflash!

Promiflash wollte von Renata wissen, auf was sich Zuschauer am Freitag besonders freuen dürfen. Die 34-Jährige und Christian werden zum Motto "A Mexican Drama" performen. Es wird also besonders feurig, versprach Renata. "Wir sind beide Feuer und Flamme. Die Energie wird sehr hoch sein", sagte die Profitänzerin voraus. Doch die gebürtige Russin weiß: Christian ist nicht mit Valentin zu vergleichen.

"Christian ist ein kraftvoller, starker und expressiver Tänzer. Valentin, eher ein eleganter, softer. Ich glaube, es wird ganz anders bei uns mit Christian", erklärte Renata. Sie und Christian haben sich gleich mehrere Tänze ausgesucht, die sie den Zuschauern am Freitag präsentieren wollen: Flamenco, Paso Doble, Contemporary, Rumba und Salsa.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin im Mai, 2018

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Tänzerin

Anzeige

Getty Images Christian Polanc im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de