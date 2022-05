Lena Gercke (34) spielt gekonnt mit ihren Reizen. Die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin ist total in Urlaubslaune. Ende vergangenen Jahres war sie mit ihrem Freund Dustin Schöne (36) und der gemeinsamen Tochter in Österreich. Anfang des Jahres genoss das Model die Sonne auf den Malediven. Derzeit sonnt sie sich am Strand von Ibiza und begeistert ihre Fans dabei mit einem heißen Bikini-Pic: Auf dem aktuellen Selfie lenkt Lena die Blicke gezielt auf ihre Oberweite.

Lena veröffentlichte ihren neuen Schnappschuss auf Instagram. Auf diesem ist die Beauty in einem weißen Bikini auf einer Liege zu sehen. Die Kamera ist dabei auf sich und ihr Dekolleté gerichtet. Dieser Anblick schien viele ihrer Fans zu begeistern. "Ich weiß nicht, was es ist, aber du hast es!", kommentierte ein Follower. Ein anderer schrieb: "Sexy wie immer."

Lenas Fans überschütten sie aber auch auf ihren anderen Bildern mit positiven Kommentaren. Unter einem vorherigen Strandbild, das ebenfalls auf Ibiza aufgenommen wurde, tummeln sich unzählige Herzaugen und Feuer-Emojis. Außerdem findet man Bemerkungen wie: "Wunderschöne Fotos von dir, liebe Lena."

Anzeige

Instagram / lenagercke Dustin Schöne und Lena Gercke

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Mai 2021

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke auf Ibiza 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de