Nathalie Volk (25) teilt erneut gegen Germany's next Topmodel aus. Vor wenigen Tagen prangerte die angehende Schauspielerin an, dass sie aufgrund ihrer Teilnahme an der Castingshow im Jahr 2014 Narben an ihrem Körper habe. Anschließend veröffentlichte YouTuber Rezo ein Video, in welchem er ebenfalls Kritik an der TV-Show übte. Nun meldete sich Nathalie erneut zu Wort und offenbarte sogar, dass sie wegen "Germany's next Topmodel" damals vermehrt zu Alkohol griff.

"Ich war Alkoholikerin mit 17 und habe Narben am Körper wegen Heidi", teilte die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story mit. Dem Model sei bewusst, dass "Alkoholikerin ein sehr starker Begriff" sei, doch sie wolle auf die Wirkung, die das Format auf seine Teilnehmerinnen haben kann aufmerksam machen. "Das ist nun mal so, wenn Heidi (48) das Leben mancher Mädchen kaputt macht", betonte Nathalie.

Zudem erinnerte sie sich an ein Zusammentreffen mit Heidi Klum zurück, das ein Jahr nach ihrer Teilnahme an der Sendung stattgefunden habe. "Guckt sie mich eiskalt ins Gesicht an – ich bin natürlich nett zu ihr hingekommen – und sie sagt 'Wer bist du?' So viel zu Menschlichkeit und deren Personality-Awards", erzählte Nathalie. Die TV-Bekanntheit wünsche sich wegen all dem einfach nur das Ende des Formats.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im September 2021

Getty Images Nathalie Volk im Januar 2020

