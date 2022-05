Nervt es Sophia Cordalis (6), dass ihre Eltern so bekannt sind? Ihre Tochter ist der ganze Stolz von Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54). Die Schülerin taucht immer wieder in ihren Social-Media-Storys auf und ist auch bei den Fans total beliebt. Je älter die Kleine wird, desto mehr dürfte ihr aber bewusst werden, wie berühmt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit und der Musiker sind. Stört sie der Trubel um ihre Familie manchmal? Gegenüber Promiflash verrieten Dani und Lucas: Sophia hat kein Problem mit dem Leben in der Öffentlichkeit.

"Für sie es das Normalste der Welt, dass wir erkannt werden und Leute mit uns Fotos machen", erzählte Lucas im Gespräch mit Promiflash – und sprach dabei aus eigener Erfahrung. Auch sein Vater Costa Cordalis (✝75) war ein Star und der 54-Jährige sei damit aufgewachsen. "Sie ist da reingeboren. Sie hat auch nie gefragt, warum", fügte seine Frau in Bezug auf Sophia hinzu. Ihre Tochter finde es teilweise sogar "cool", ebenfalls von anderen Kids erkannt zu werden. In ihrer Wahlheimat Mallorca sei der Trubel um ihre Person jedoch nicht so groß wie bei Heimatbesuchen in Deutschland. "Sie bekommt das hier in Mallorca nicht in diesem Ausmaß mit. Wenn sie dann mal von deutschen Kindern erkannt wird, findet sie das cool", hielt Daniela fest.

Lucas sieht sogar einen Vorteil darin, dass Sophia unter diesen besonderen Umständen groß wird. "Mein Vater hat mir mitgegeben, dass das noch mehr ein Grund ist, bescheiden zu bleiben", betonte er. Immerhin sei es im Kontakt mit anderen Menschen besonders wichtig, auf Höflichkeit zu achten und nicht überheblich zu sein.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis mit seiner Enkelin Sophia

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und seine Tochter Sophia

