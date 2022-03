Dieses Mutter-Tochter-Duo ist einfach unschlagbar! Daniela Katzenberger (35) und ihr Mann Lucas Cordalis (54) durften 2015 ihre Tochter Sophia (6) auf der Welt begrüßen. Seitdem tragen sie die Kleine auf Händen und verwöhnen ihre Prinzessin nach Strich und Faden. Immer wieder geben sie auf Social Media Einblick in ihr Leben als kleine Familie und zeigen, wie sehr sie sich lieben. Jetzt postete Dani ein neues zuckersüßes Foto mit ihrem Töchterchen.

Auf Instagram teilte die Kultblondine ein abfotografiertes Polaroidbild. Darauf trägt sie Sophia auf dem Arm und gibt ihr mit geschlossenen Augen einen liebevollen Kuss auf den Mund. Die Sechsjährige hat ebenfalls die Augen geschlossen und ihre Arme um den Hals ihrer Mama geschlungen. "Meine Liebe", schrieb Dani zu dem niedlichen Schnappschuss und versah den Beitrag zusätzlich mit einem Herz-Emoji.

Das Foto ist wahrscheinlich in der Wahlheimat der Familie auf Mallorca entstanden, wo die drei seit 2016 leben. Diese hat die Katze aber gerade vorübergehend verlassen, denn sie postete voller Vorfreude einige Bilder einer Autofahrt und von Straßenschildern in ihrer Story. Daraus wird deutlich: Sie ist aktuell wieder in ihren pfälzischer Heimat Ludwigshafen am Rhein.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger auf Mallorca

