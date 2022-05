Wie weit sind Till Adam (33) und Johanna Kaiser in ihrer Beziehung? Der Bademeister hat in den vergangenen Jahren einige Versuche gestartet, im TV die große Liebe zu finden. Letztendlich hat er seine Traumfrau aber im Fußballstadion aufgegabelt. Der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat und die Kielerin sind total glücklich und denken schon an eine gemeinsame Zukunft. Aber ist das Paar auch bereit für den nächsten Schritt? Gegenüber Promiflash betonten Till und Johanna: Sie wollen derzeit noch nicht zusammenziehen.

"Sie hat ihre Wohnung, ich habe meine Wohnung, aber trotzdem starten wir fast jeden Tag zusammen", erzählte der Bauer sucht Frau-Star bei der Realeaseparty von Eric Sindermann (33) in Berlin gegenüber Promiflash. Offenbar sind die beiden froh, sich ab und zu eine kleine Auszeit für sich zu gönnen. "Mir ist das sehr wichtig, ich genieße das total, wenn ich mal einen Abend für mich habe", erklärte Johanna. Ihr sei es ein Anliegen, zu wissen, auch allein klarzukommen. "Ein Partner ist das Sahnehäubchen", hielt sie fest.

Trotzdem verbringen die zwei so viel Zeit wie möglich miteinander. "Momentan in der Beziehung ist es so, dass ich gar nicht mehr viel Zeit für mich brauche, sondern die einfach gerne mit Johanna verbringe", betonte Till. Auch wenn sie derzeit alles langsam angehen lassen und noch nicht allzu weit nach vorne blicken, stellte er klar: "Es ist schön, zu wissen, dass man für die Zukunft die gleichen Ansichten hat."

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam und seine Freundin Johanna

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Till Adam und seine Partnerin Johanna

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Till Adam bei der Dr.Sindsen-Fashionshow im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de