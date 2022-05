Norman Reedus (53) und Diane Kruger (45) scheinen noch so verliebt zu sein wie am ersten Tag! Seit 2016 gehen die beiden Schauspieler jetzt schon Hand in Hand durchs Leben. Der The Walking Dead-Star und die Hollywood-Schönheit haben auch schon eine dreijährige Tochter namens Nova Tennessee. Verheiratet sind die beiden bisher nicht – aber Gerüchten zufolge haben sie sich gerade erst verlobt! So oder so steht fest: Diane und Norman sind total verrückt nacheinander! Das war bei ihrem jüngsten Red-Carpet-Auftritt nicht zu übersehen...

Am Samstag besuchten die zwei gemeinsam die Abschlussfeier der Filmfestspiele in Cannes. Auf dem roten Teppich hatten Norman und Diane fast nur Augen füreinander – sie hielten ständig Blickkontakt und grinsten sich an wie verliebte Teenager! Kein Wunder, dass der Serien-Star hier nicht wegschauen konnte: Seine schöne Partnerin trug eine spektakuläre silberfarbene Robe mit XXL-Schleife und Schleppe. Er hingegen erschien einfach ganz in Schwarz, war damit aber trotzdem ein Hingucker.

Bereits am Dienstag legte das Paar im Rahmen der Filmfestspiele einen schönen Auftritt hin: Diane bezauberte in einer knallroten Robe mit einem ausladenden Rock, während Norman einen schlichten schwarzen Anzug mit weißem Hemd trug. Auch hier konnten sie die Finger nicht voneinander lassen und hielten Händchen. Welcher Cannes-Look der beiden gefällt euch besser? Stimmt ab!

Getty Images Diane Kruger und Norman Reedus in Cannes

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger in Cannes

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger in Cannes

