Kourtney Kardashian (43) hatte zuletzt allen Grund zum Feiern! Denn sie und ihr Liebster Travis Barker (46) gaben sich während einer luxuriösen Zeremonie das Jawort. Doch die Influencerin möchte ihr Liebesglück noch erweitern: Sie wünscht sich sehnlichst ein Baby – Fans spekulierten bereits häufiger über eine mögliche Schwangerschaft. So auch nun wieder: Hat Kourtney auf einem aktuellen Schnappschuss etwa eine verdächtige Rundung in der Körpermitte?

Auf Instagram teilte Kylie Jenner (24) nun ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit der frisch vermählten Unternehmerin, Töchterchen Stormi (4) sowie Kendall Jenner (26) zu sehen ist. Dabei sprang den Fans offenbar ein besonderes Detail ins Auge: Sie finden, dass Kourtney aussieht, als sei sie in freudiger Erwartung. "Oh mein Gott, Kourtney ist so schwanger auf diesem Bild" und "100-prozentig ist Kourtney schwanger", kommentierten beispielsweise zwei User.

Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin setzt aktuell jedenfalls alles daran, um eine Schwangerschaft in die Wege zu leiten. So hatte sie in einer neuen Folge von The Kardashians unter anderem eine vaginale Dampfbehandlung ausprobiert, um ihre Fruchtbarkeit zu steigern. Wissenschaftliche Beweise, dass diese Behandlung wirklich, fruchtbarkeitsfördernd ist, gibt es jedoch nicht.

Travis Barker und Kourtney Kardashian im Mai 2022

Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022

