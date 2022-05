Kourtney Kardashian (43) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die Keeping up with the Kardashians-Beauty hat am Wochenende ihrem Liebsten Travis Barker (46) das Jawort gegeben: Die Schwester von Kim Kardashian (41) und der Blink182-Schlagzeuger sind nun also rechtskräftig Mann und Frau. Bislang gab es allerdings nur Paparazzifotos des Events: Jetzt teilte aber auch Kourtney selbst Fotos ihrer Hochzeit in den sozialen Medien!

Auf ihrem Instagram-Profil gewährte Kourtney ihren Fans jetzt einige Einblicke in ihren großen Tag: Die 43-Jährige postete eine ganze Reihe an Schwarz-Weiß-Fotos, die sie und ihren Bräutigam an ihrem Hochzeitstag zeigen. "Bis dass der Tod uns scheidet", betitelte sie die Bilderreihe. Auf den Schnappschüssen posieren Kourtney und Travis unter anderem in der kalifornischen Stadt Santa Barbara in einem Cabrio.

Aber nicht nur das frischvermählte Paar schwebt auf Wolke sieben – auch die Familie der Braut ist ganz aus dem Häuschen! Kourtneys Schwester Khloé Kardashian (37) hinterließ in der Kommentarspalte beispielsweise drei rote Herz-Emojis. Und auch Kim Kardashian fand liebe Wort. "Kravis für immer", schwärmte die Ex von Kanye West (44). Die Mutter der Braut war bei diesem Anblick ganz gerührt – Kris Jenner (66) kommentierte: "Ich liebe dich."

