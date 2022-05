Katharina Wagener (27) blickt auf einen für sie besonderen Moment zurück! Die einstige Are You The One?-Kandidatin fand in der Kuppelshow offenbar die ganze große Liebe. Mit ihrem Perfect Match Kevin Yanik ist sie immer noch zusammen – die beiden haben sogar einen gemeinsamen Sohn. Dass die Beauty an einer Essstörung leidet, erfuhr der Muskelmann schon früh in ihrer Beziehung: Aber wie genau hat Kevin von Kathis Krankheit erfahren?

Im Promiflash-Interview verriet sie nun, dass der Musiker schon während der Show gemerkt habe, dass ihr Essverhalten anders sei, da sie nicht viel gegessen hatte. Kurz nach den Dreharbeiten öffnete sich Kathi ihrem Liebsten dann komplett: "Wir haben Tag und Nacht miteinander verbracht. Wir waren in seinem Zimmer, haben uns die Sterne angeguckt und irgendwie führte das Gespräch dazu, dass wir uns über alles unterhalten haben. Es war ein Moment, da konnte man sich alles erzählen. Es war früh, weil wir von Anfang an so eine krasse Bindung zueinander hatten."

Obwohl er sich bereits Gedanken über Kathis Ernährung gemacht hatte, sei es ein Schock für Kevin gewesen. "Es war bei mir nun mal sehr extrem und das wusste er nicht", schilderte die Mutter eines Sohnes im weiteren Gespräch mit Promiflash. Anfangs hatten die Turteltauben zwar auch Beziehungsprobleme wegen des Themas, doch mittlerweile sei Kevin seiner Verlobten eine große Stütze.

