Kubilay Özdemir sorgte zuletzt für mächtig Aufsehen – denn der Reality-TV-Star lieferte sich erneut eine öffentliche Schlammschlacht mit seiner On-off-Freundin Georgina Fleur (32). Im März hatte er dieser ein blaues Auge verpasst und teilte im Netz anschließend gegen die Ex-Bachelor-Kandidatin aus. Aktuell ist es wieder ruhiger um den Unternehmer geworden, auch alle seine Instagram-Beiträge hat er entfernt. Jetzt meldet sich Kubilay jedoch wieder bei seinen Fans!

In einer Instagram-Story erklärte er nun, warum es manchmal so still um ihn werde. "Falls man mal drei Tage oder bis zu sechs Wochen nichts von mir hört, heißt das lediglich, dass ich nüchtern bin", offenbarte er. Wie Kubilay weiter schilderte, erreichen ihn unzählige Nachrichten von Followern, die wissen wollen, wie es ihm gehe – daher habe er ein Lebenszeichen teilen wollen.

Vor seiner Netz-Pause hatte Kubi sich jedenfalls dafür entschuldigt, der ehemaligen Sommerhaus-Kandidatin öffentlich teils geschmacklose Vorwürfe gemacht zu haben – währenddessen hatten ihn wohl auch unzählige Hassnachrichten erreicht. "Diese waren dann schlussendlich der Anlass und auch der Grund, weshalb ich mir den Frust von der Seele geschrieben habe", erklärte er seine Handlungen.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir im April 2018 in Heidelberg

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir

