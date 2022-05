Wenn es nach Lucas Cordalis (54) ginge, müsste seine Frau sich keinen Kopf um ihr Gewicht machen! Daniela Katzenberger (35) macht kein Geheimnis daraus, wenn sie mal unzufrieden mit ihrem Body ist – und nimmt ihre Fans im Netz dann auch gerne auf ihre Fitness-Reise mit. Die Reality-TV-Bekanntheit treibt dann fleißig Sport oder achtet mehr auf ihre Ernährung. Doch Abnehmen tut Dani immer nur für sich selbst – ihr Gatte kann es nämlich nicht leiden, wenn die Katze sich zu sehr triezt!

Im Pärchen-Interview sprach Promiflash mit den beiden jetzt unter anderem über das Thema Abnehmen. Dabei betonte Dani: "Ich habe auch so das Gefühl, dass Lucas das nicht so geil findet, wenn ich jetzt so extrem auf die Ernährung achte." Der Schlagersänger bestätigte daraufhin: "Nichts ist schlimmer, als jemand, der Diät macht – gilt für Männer und Frauen. Das nimmt den ganzen Spaß. Wenn ich irgendwo bin und es gibt was Tolles zu Essen und ich denke: 'Ach nein', dann nervt es mich selber und andere auch."

Lucas ist nicht scharf darauf, dass Dani abnimmt – im Gegenteil. Er steht total auf die heißen Kurven seiner Frau! "Aber er ist ja auch Grieche und der mag das schon, wenn der Bobbes ein bisschen größer ist und wenn es dann ein bisschen wackelt beim Treppe raufgehen, das findet er auch toll", erklärte die Kultblondine lachend. "Logo, schön! Geb ich zu!", ergänzte ihr Gatte grinsend.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Dezember 2021

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheiten

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

