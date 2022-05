Dieses alte Hobby greift Bibi Claßen (29) jetzt nach der Trennung wieder auf! Vergangene Woche bestätigten Julian (29) und Bibi offiziell ihr Beziehungs-Aus. Auf dem Weg in den Italien-Urlaub wurde die Mutter zweier Kinder am Flughafen wieder mit ihrer vermeidlich neuen Liebschaft gesichtet und heizte die Gerüchteküche weiter an. Während Julian zu Hause auf die Kinder aufpasste, posierte sie im sexy Bikini. Jetzt begab sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit und machte einen besonderen Ausflug mit ihrem Sohn Lio (3).

In ihrer Instagram-Story nahm Bibi ihre Follower mit auf den Ausflug zum Ponyhof und erklärte: "Ein krasser Ausflug und irgendwie mega emotional für mich, weil auf dem Pony, mit dem ich mit Lio ausgeritten bin, bin ich früher vor über 10 Jahren schon geritten", schwelgt die 29-Jährige in alten Erinnerungen. Das Hobby scheint für sie eine ganz besondere Stellung in ihrem Leben zu haben und sie gibt an, diesem in Zukunft wieder regelmäßig nachzugehen: "Habe es die letzten Jahre so sehr vermisst und hatte früher immer einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben."

Seit der Verkündung ihrer Trennung von Julian steht das Netz kaum noch still. Besonders Bibi musste in den letzten Tagen viel Kritik einstecken, da es für ihre Anhänger den Anschein machte, sie würde nach den Geschehnissen und dem Gerücht um eine neue Liebschaft einfach zum Alltag zurückkehren. Die Fans wünschen sich stattdessen eine klare Stellungnahme der Netzbekanntheit zu den Gerüchten um ein Verhältnis mit Timothy Hill.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Instagram / bibisbeautypalace Lio Claßen auf dem Pferdehof, Mai 2022

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

