Beendet Jakub Merlan-Jarecki (26) jetzt den Streit mit Kate Merlan (35)? Das Ehepaar schien sich zuletzt nicht besonders gut zu verstehen: Jakub war vor einem Zoff mit seiner Liebsten nach Mallorca geflohen – und ließ es dort offenbar richtig krachen. Das fand seine Kate zu Hause gar nicht witzig und räumte seine Sachen aus der gemeinsamen Wohnung. Jetzt sendete Jakub aber wohl ein Friedensangebot von der Urlaubsinsel.

Die Videos, die Jakub selbst aus dem mallorquinischen Nachtleben auf Instagram teilte, geben zwar viel Grund zur Sorge für Kate – doch auch sein Kumpel Martin Fuhsy postete einige Clips: Darin ist Jakub zwar genauso angeheitert, aber zeigt deutlich, dass er seine Frau nicht vergessen hat. Der Kicker deutet auf sein Liebestattoo, das das Gesicht der Beauty zeigt und leckt es liebevoll ab. "Kate, mach dir bitte gar keinen Stress", schrieb Martin dazu.

Zuvor hatte sich Jakub schon selbst gegen die Vorwürfe seiner Frau zur Wehr gesetzt. "Alles, was ihr lesen wollt, ist so ein Quatsch. Ich bin der loyalste Mann der Welt und das werde ich immer bleiben", erklärte der 26-Jährige stoisch. An etwaigen Fremdgehgerüchten sei nichts dran.

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki und Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / fuhsanic Martin Fuhsy im April 2021 in Amsterdam

Anzeige

Instagram / jakubjarecki10 Jakub Jarecki, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de