Er scheint verzweifelt! Kanye West (44) und seine ehemalige Partnerin Kim Kardashian (41) gehen seit einigen Monaten getrennte Wege. Auch in der Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder sind die beiden wohl nicht immer einer Meinung: Dass die Influencerin ihrer Tochter North West (8) etwa einen TikTok-Account anlegte, passte dem Rapper gar nicht. Gegen den Web-Auftritt seiner Kleinen sieht Kanye allerdings anscheinend keine Mittel: Er bat jetzt sogar seine Fans um Hilfe!

Auf Instagram teilte Kanye jetzt einen Screenshot aus einem Video, das North auf TikTok gepostet hatte. Seinem Unmut über die Netz-Aktivitäten seines Sprosses ließ der "No Church In The Wild"-Interpret dabei freien Lauf. "Das hier ist meine erste Scheidung, daher muss ich wissen, was ich dagegen tun kann, dass meine Tochter gegen meinen Willen auf dieser Plattform ist", richtete sich der 44-Jährige unter dem Post an seine Fans.

Kanyes Verflossene Kim will diese Attacke unterdessen nicht auf sich sitzen lassen. Über einen Sprecher ließ sie dem US-Sender Fox News Digital ein Statement zukommen. Demnach würden die verbalen Angriffe ihres Ex des gemeinsamen Kindes weitaus mehr schaden, als TikTok es je könnte. "Ich tue mein Bestes, um unsere Tochter zu schützen und es ihr gleichzeitig zu ermöglichen, ihre Kreativität auszuleben", hieß es in dem Text.

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

Anzeige

Twitter / Ye Kanye West mit seiner Tochter North

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de