Jakub Merlan-Jarecki (26) ist total sauer! Bei dem ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten und seiner Frau Kate Merlan (35) hängt der Haussegen momentan gewaltig schief. Die beiden hatten einen heftigen Streit – und der Kicker flog daraufhin nach Mallorca, um dort mit den Love Island-Bekanntheiten Robin Widmann und Martin Fuhsy zu feiern. Die Influencerin räumte nach dem Zoff sogar seine Sachen aus der gemeinsamen Wohnung. Im Netz machte sich das Paar dabei heftige Vorwürfe: Jetzt wetterte Jakub erneut gegen Kate...

In seiner Instagram-Story meldete sich der 26-Jährige nach seiner Mallorca-Reise nun zu Wort. "Mir ging es noch nie so schlecht in meinem Leben", erzählte er total geknickt. Jakub habe sich im Urlaub etwas eingefangen – und sei total enttäuscht vom Verhalten seiner Frau. "Kate hat mich einfach rausgeschmissen, einfach meine ganzen Sachen zu meiner Mutter gebracht. Und ich habe ihr noch gesagt, dass ich todeskrank bin und sie kümmert sich einfach nicht um mich", meinte der Kölner. Die Situation mache ihm total zu schaffen und er wisse überhaupt nicht, wie es nun mit seiner Partnerin weitergeht.

Doch Jakub ging sogar noch weiter: Er teilte ein Foto, auf dem Kate offenbar ihren Kumpel Rafi Rachek (32), der mit dem Prince Charming-Star Sam Dylan (31) zusammen ist, auf den Mund küsst – und machte ihr dabei Vorwürfe. "Sie macht so einen Aufstand, weil ich auf Malle war, aber ist diejenige, die gleich mit anderen Typen rummacht, wenn ich nicht da bin", schoss er gegen seine Liebste und fügte hinzu: "Kate, das hat Konsequenzen für euch beide!"

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan mit ihrem Kumpel Rafi Rachek

