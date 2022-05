Noch Kontakt mit dem Ex? Paulina Ljubas (25) war im vergangenen Jahr mit ihrem damaligen Partner Henrik Stoltenberg im Format Temptation Island V.I.P. zu sehen. Der Versuch, ihre Liebe bei einem ultimativen Treuetest auf den Prüfstand zu stellen, scheiterte. Henrik hielt sein Versprechen nicht, seine Alkohol- und Party-Exzesse im Griff zu behalten und Paulina unterlag ihrer Anziehung zu dem Verführer Dominik Brcic. Doch wie stehen die beiden heute zueinander? Im Netz verriet die Ex-Köln 50667 Darstellerin nun, ob sie und Henrik noch in Kontakt stehen.

Bei einer Fragerunde in Paulinas Instagram-Story beantwortete sie jetzt einige pikante Fragen ihrer Follower rund um das Thema Liebe. Die Frage, ob die Brünette noch im Kontakt mit ihrem Ex Henrik steht, beantwortete sie allerdings mit einem klaren Nein. Die Fans dürfte das überraschen, denn erst Mitte April brachte das Ex-Paar die Gerüchteküche zum Brodeln. Fans hatten die beiden auf derselben Party erwischt und waren sich sicher, dass zwischen dem Ex-Paar wieder etwas läuft. Doch Henrik bezog klare Stellung nach dem Vorfall: "Auf gar keinen Fall, nie wieder, ever und ever!"

Nach dem Henrik-Aus war der Ex-Kampf der Realitystars-Kandidat Yasin Mohamed (30) der Neue an Paulinas Seite. Ende Februar bestätigte das Paar allerdings schon wieder sein Beziehungsende. In der Fragerunde stellt die Brünette jetzt klar, dass es ihr nach der Trennung mit Yasin gut gehe. Sie habe allerdings aus vergangenen Situationen gelernt und wolle ihren Liebeskummer heute anders überwinden. Sie lenkt sich daher nicht mehr mit anderen Typen ab, um über ihre Ex-Freunde hinwegzukommen, sondern geht shoppen, feiern oder fährt in den Urlaub, wie sie ihrer Community offenbarte.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas in Thailand

Fabian Blesius / @blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei der "Miss Germany"-Wahl 2022

