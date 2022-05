Fynn Lukas Kunz' Community ist gar nicht gut auf Emilia Würsching zu sprechen. Am Dienstagnachmittag teilte der ehemalige Love Island-Kandidat öffentlich mit, dass Emilia sich von ihm getrennt hat. Zuvor war der Beau mit Emilias BFF Greta Engelfried zusammen gewesen – auch diese Beziehung ging in die Brüche. Jetzt greifen Fynns Fans Emilia dafür an, dass sie sich offenbar nicht mal persönlich von ihm getrennt hat.

Fynn befand sich mit seinem Kumpel im Urlaub, als er die niederschmetternde Nachricht von Emilia bekam. "Emilia hat sich von mir getrennt – einfach so. Ich werde den Grund wahrscheinlich niemals verstehen", weinte er in seiner Instagram-Story. Jetzt plane er, den Urlaub abzubrechen. "Hast du kein Herz? Das hat er nicht verdient! Man klärt so was wenigstens ein letztes Mal persönlich", griffen daraufhin wütende Fynn-Fans Emilia in ihrer Kommentarspalte auf Instagram an. "In deinem Fall bin ich wirklich sehr schockiert über die Art und Weise, wie es geendet ist. Der Arme sitzt da im Urlaub und weint beinahe", hatte ein anderer Follower Mitleid mit Fynn.

Andere Follower setzten sich hingegen für Emilia ein. "Sie wird schon ihre Gründe gehabt haben für die Trennung", ergriff jemand Partei. Auch Fynn selbst ermahnte seine Community, nicht so hart mit Emilia ins Gericht zu gehen. "Sie hat das nicht verdient. Sie ist auch nur ein Mensch – ganz egal, was zwischen uns vorgefallen ist", stellte er auf Instagram klar.

Paris Tsitsos Collage: Fynn Kunz und Emilia Würsching

RTLZWEI / Magdalena Possert Emilia, "Love Island"-Kandidatin 2021

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching, "Love Island"-Kandidatin 2021

