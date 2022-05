Rose Leslie (35) äußerte sich jetzt über die Alkoholsucht ihres Mannes. Die Schauspielerin und der Game of Thrones-Darsteller Kit Harington (35) sind seit vier Jahren verheiratet. Im Februar vergangenen Jahres wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Vor einigen Monaten öffnete sich der für gewöhnlich eher privat lebende Kit erstmals über seine Drogenvergangenheit. Doch wie geht seine Frau Rose mit seiner Alkoholabhängigkeit um?

In einem Interview mit Haper's Bazaar betonte die Britin, dass es für Kit wichtig sei, sich als Suchtkranker zu bekennen. "Ich habe viel über die Suchterkrankung gelernt und es ist etwas, dem sich Kit immer bewusst sein wird, aber es liegt an ihm, ob er sich wieder dazu entscheidet zu trinken oder nicht", gab sie aus eigener Sicht zu. Rose selbst sei sich den Grenzen ihrer Hilfeleistung bewusst: "Keine noch so gute Bemutterung wird ihn davon abhalten können, das zu tun, was er tun will... Ich möchte mir diesen Druck nicht auferlegen. Er trägt die Verantwortung für sein Verhalten."

Die Gruppe der Anonymen Alkoholiker habe ihm jedoch bereits sehr weitergeholfen. "Ohne Therapie wäre er jetzt in einem ganz anderen psychischen Zustand", verriet Rose in dem Gespräch weiter. Dennoch werden sie und ihr Mann versuchen, eine Einheit zu bilden. Hierfür haben sie bereits ein zweites Anwesen in Suffolk erworben, um sich von dem stressigen Leben in London zurückziehen zu können.

Anzeige

Getty Images Kit Harington und Rose Leslie auf der Met Gala 2021

Anzeige

Getty Images Kit Harington bei der UK Premiere von "Eternals"

Anzeige

MEGA Kit Harington und Rose Leslie in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de